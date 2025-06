Stati Uniti il 14 giugno in piazza contro Trump nel No Kings Day

Il 14 giugno negli Stati Uniti si anima di protesta e celebrazione, con oltre 1.500 eventi organizzati in 1.400 città per il No Kings Day, una manifestazione contro Trump. Nel cuore di Washington, la parata militare, promossa dal presidente in occasione dei 250 anni dell’esercito e del suo 79° compleanno, si fonde con le voci di chi chiede riforme e cambiamenti, creando un quadro ricco di tensione e speranza per il futuro del paese.

Stati Disuniti. Tra gli attivisti in piazza al grido di “Trump fascista” con cappucci e maschere Lo riporta informazione.it: Tra gli attivisti in piazza al grido di “Trump fascista” con cappucci e maschere «È lui che alza lo scontro per nascondere i suoi problemi, non siamo vandali».