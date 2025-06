Stati Generali Commercialisti 2025 Tiezzi | Bene l' attenzione del mondo politico ma restano le divisioni interne alla categoria per la proposta di modifica del Dlgs 139 2005 presentata al Governo

Gli Stati Generali dei Commercialisti 2025, svoltisi a Roma, hanno acceso i riflettori sulle sfide e le opportunità della categoria. Tiezzi, presidente dell’Ordine di Arezzo, ha sottolineato l’interesse del mondo politico, ma anche le divisioni interne legate alla proposta di modifica del D.lgs 139/2005 presentata al Governo. Con il confronto aperto tra professionisti e pubbliche amministrazioni, si apre una fase cruciale per definire il futuro del settore.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Stati Generali Commercialisti 2025, Tiezzi: "Bene l'attenzione del mondo politico, ma restano le divisioni interne alla categoria per la proposta di modifica del D.lgs 1392005 presentata al Governo". Il presidente dell'Ordine aretino evidenzia anche le difficoltà nel rapporto con gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni confermate anche dal presidente nazionale. Si sono svolti a Roma gli Stati Generali 2025 dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili. Al centro congressi La Nuvola era presente anche la delegazione dell'Ordine di Arezzo con in testa il presidente Roberto Tiezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stati Generali Commercialisti 2025, Tiezzi: "Bene l'attenzione del mondo politico, ma restano le divisioni interne alla categoria per la proposta di modifica del D.lgs 139/2005 presentata al Governo"

