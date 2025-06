Statale 36 | arriva il tutor per convincere a rispettare il limite dei 70 all’ora Dove verrà installato

La Statale 36 del Lago di Como si veste di tecnologia: arriverà un tutor, come sulle autostrade, per promuovere il rispetto dei limiti di velocità. Installato tra Civate e Abbadia Lariana, il sistema monitorerà la velocità media in tratti critici, soprattutto nelle gallerie del Monte Barro e nel traforo San Martino. L’obiettivo? Rendere più sicura la strada e sensibilizzare gli automobilisti a guidare responsabilmente, perché la sicurezza di tutti dipende anche dal rispetto delle regole.

Lecco, 12 giugno 2025 – Tutor, come in autostrada. Verranno installati sulla Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, la strada più trafficata, e anche la più pericolosa, di tutto il nord Italia. Il sistema, che rileva la velocità media in un determinato tratto, verrà posizionato tra Civate e Abbadia Lariana. L'obiettivo è quello di convincere gli automobilisti a non correre almeno nelle gallerie del Monte Barro e nel traforo San Martino, cioè il tunnel dell'Attraversamento di Lecco. Ad annunciarlo, dopo il via libera da parte del prefetto di Lecco Sergio Pomponio, è il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: "Dovrebbe aver già deliberato l'attivazione del sistema".