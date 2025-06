Stasera in tv c' è la commedia Lo stagista inaspettato con Robert De Niro e Anne Hathaway | ecco perché è il film da non perdere

Stasera in TV, il canale 27 alle 21.20, propone la commedia irresistibile "Lo stagista inaspettato" con Robert De Niro e Anne Hathaway. Una pellicola che rompe gli schemi, sfidando i pregiudizi sull’età e il mondo del lavoro, offrendo risate ma anche profonde riflessioni sui valori autentici. Un film che dimostra quanto esperienza e innovazione possano convivere, insegnandoci che l’età è solo un numero. Non perdete questa gemma cinematografica!

Una storia che sfida i pregiudizi sull'età e il mondo del lavoro. Quello che inizia come un esperimento sociale si trasforma in una profonda riflessione sui valori che contano davvero nel mondo del lavoro: l'esperienza e la saggezza da una parte, l'energia e l'innovazione dall'altra. Tutto questo è Lo stagista inaspettato. Ovvero il film che va in onda stasera in tv sul Canale 27 alle 21.20. Una commedia scritta e diretta da Nancy Meyers, già dietro la macchina da presa di successi come Tutto può succedere – Something's Gotta Give (2003) con Jack Nicholson, e L'amore non va in vacanza (2006) con Jude Law e Cameron Diaz.