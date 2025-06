Star Trek | Strange New Worlds si chiuderà con la Stagione 5

Star Trek: Strange New Worlds, la serie che ha rivoluzionato l’universo Trek, si appresta a concludere il suo viaggio con la quinta stagione. Rinnovata da Paramount+ come ultima tappa di questa avventura, la quarta stagione promette di regalarci emozioni intense prima della chiusura definitiva. Con il ritorno atteso per il 17 luglio 2025, il futuro della USS Enterprise è più affascinante che mai, lasciandoci con la promessa di nuove scoperte e ricordi indimenticabili.

La serie Star Trek: Strange New Worlds è stata rinnovata da Paramount+ per una quinta stagione, ma sarà anche l’ultima. Il colosso dello streaming ha comunicato quest’oggi (via Variety ) che la serie ambientata nell’universo Star Trek si chiuderà con una quinta stagione da soli sei episodi (tutte le altre sono da 10). Strange New Worlds tornerà con la sua terza stagione ( qui il trailer ) su Paramount+ il 17 luglio 2025, mentre i lavori per la produzione della quarta sono attualmente in corso, con un rilascio stimato non prima del 2026. Star Trek: Strange New Worlds è stato presentato in anteprima su Paramount+ a maggio 2022, mentre la seconda stagione ha debuttato l’anno dopo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Star Trek | Strange New Worlds si chiuderà con la Stagione 5

