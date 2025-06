Star Trek | Strange New Worlds ottiene il rinnovo per la stagione 5 che sarà l' ultima

Grande notizia per i fan di Star Trek: Strange New Worlds! Paramount+ ha ufficialmente rinnovato la serie per una quinta stagione, che sarà anche l’ultima, prima ancora della sua ripresa con il tanto atteso terzo capitolo. Mentre le riprese delle sei nuove puntate sono in pieno svolgimento, l’attesa cresce: perché questa conclusione segnerà un capitolo memorabile nell’universo Trek. Restate sintonizzati, perché presto ci aspettano emozioni senza precedenti!

Paramount+ ha confermato che verrà realizzata la quinta stagione della serie Star Trek: Strange New Worlds, ancora prima del ritorno con il capitolo 3 sugli schermi. La serie Star Trek: Strange New Worlds, targata Paramount+, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 5, che sarà l'ultima, ancora prima del suo ritorno con il terzo capitolo della storia, in arrivo sugli schermi americani il 17 luglio. Le riprese delle sei puntate con cui si concluderà la storia inizieranno nei prossimi mesi. L'annuncio del rinnovo La serie Star Trek: Strange New Worlds è prodotta da Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman che, in un comunicato, hanno dichiarato: "Fin dall'inizio, Strange New Worlds ha avuto come obiettivo onorare ciò che Star Trek ha sempre rappresentato: una curiosità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Trek: Strange New Worlds ottiene il rinnovo per la stagione 5, che sarà l'ultima

