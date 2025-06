Star Trek | Strange New Worlds – Il trailer della terza stagione mostra al comando dell’Enterprise… Kirk!

Preparati, Trekkie! La terza stagione di *Star Trek: Strange New Worlds* promette emozioni e sorprese. Nel nuovo trailer, il cuore pulsante dell'Enterprise si anima con un'immagine che ha lasciato tutti a bocca aperta: James T. Kirk, interpretato da Paul Wesley, al comando della nave stellare. Un momento che segna una svolta epocale nella saga, mentre il monito di Pike e il futuro si intrecciano in un crescendo di tensione ed avventura.

Preparatevi, Trekkie! La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds si preannuncia ricca di colpi di scena. L'ultimo trailer ha scosso il fandom, mostrando un'immagine che farĂ discutere: James T. Kirk (interpretato da Paul Wesley) apparentemente al timone della USS Enterprise! Questa scena, accompagnata da una musica in crescendo, lo vede sul ponte di comando con un'espressione di ammirata eccitazione. Il Monito di Pike e il Futuro dell'Enterprise. Il trailer non si limita a questo. Un momento carico di tensione vede il Capitano Christopher Pike (Anson Mount) ammonire severamente Kirk: "Le scelte che fai su quella sedia sono tue e con cui dovrai convivere".

