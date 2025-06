Star Trek Strange New Worlds finisce | Capitano Pike Anson Mount reagisce alla notizia

L'addio a Strange New Worlds segna la fine di un'epoca, ma Anson Mount, il carismatico Capitano Pike, non si arrende: con la sua reazione appassionata, ci invita a sognare ancora e a scoprire cosa ci riserva il futuro dello spazio. È un capitolo che lascia il segno, e il viaggio, forse, è solo all'inizio!

L'amato attore di Strange New Worlds Anson Mount, il Capitano Pike, commenta la conclusione della serie sci-fi di Paramount+ dopo 5 stagioni. Un'era volge al termine, ma c'è ancora molto da vedere!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Star Trek Strange New Worlds finisce: Capitano Pike Anson Mount reagisce alla notizia

Star Trek: Strange New Worlds 3, data di uscita ufficiale e primi dettagli sulla nuova stagione - La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds è finalmente in arrivo! Debutterà a luglio su Paramount+, con i primi due episodi trasmessi simultaneamente.

#ParamountPlus ha presentato il #trailer ufficiale della terza stagione di #STARTREK: #STRANGENEWWORLDS, la #serie originale di successo prodotta da CBS Studios. La nuova stagione debutterà giovedì 17 luglio con un doppio episodio in esclusiva su Vai su Facebook

