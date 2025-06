Stanziamento di 150mila euro per la palestra dell’ex Mattatoio

Un passo importante verso il recupero e lo sviluppo della città, con un investimento concreto che favorirà benessere e coesione sociale. Ora è ufficiale: il decreto di riparto del Fondo per gli enti locali assegna 150mila euro alla palestra dell’ex Mattatoio di via del Fiume, un traguardo atteso da tempo e fortemente sostenuto dal deputato Mirco Carloni. Per Fano si tratta non solo di un’opportunità di...

Ora è ufficiale: il decreto di riparto del Fondo per gli enti locali è stato reso esecutivo ieri, e prevede lo stanziamento di 150mila euro per la realizzazione della nuova palestra nell'area dell'ex Mattatoio di via del Fiume. Una notizia attesa da tempo e salutata con entusiasmo dal deputato fanese della Lega, Mirco Carloni, che ha seguito passo dopo passo l'iter per ottenere il finanziamento. Per Fano si tratta non solo di un'opportunità di recupero urbano, ma anche di un investimento sociale a favore dello sport e dell'associazionismo. Il progetto, destinato alla pratica di discipline come pallavolo, basket, calcio a 5, scherma, pattinaggio, judo e boxe, è stato inserito all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 5 giugno e relativo all'attuazione dell'articolo 1, comma 898, della Legge di Bilancio 2025.

