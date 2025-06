Stankovic manca all’appello di Chivu | out dal Mondiale per Club

L'assenza di Aleksandar Stankovic dall'appello di Chivu per il Mondiale per Club ha sorpreso tutti. Dopo una stagione brillante con il Lucerna in Svizzera, l'Inter ha deciso di non puntare su di lui per il torneo negli Stati Uniti. Ma c’è di più: l’assenza di Stankovic dalle ultime sessioni di allenamento ad Appiano Gentile solleva interrogativi sul suo futuro e sulla sua integrazione nel progetto nerazzurro. Cosa riserverà il destino per questo talentuoso centrocampista?

Aleksandar Stankovic ha fatto una gran stagione con il Lucerna in Svizzera, ma l'Inter non ha avuto fiducia in lui per il Mondiale per Club. Cristian Chivu non lo ha convocato per il torneo negli Stati Uniti. SORPRESA – Non è solo l'assenza al Mondiale per Club ad essere una notizia, ma anche l'assenza dalle ultime due sessioni di allenamento dell' Inter ad Appiano Gentile. Aleksandar Stankovic non si è mai allenato agli ordini Cristian Chivu. Non ha ricevuto nemmeno la convocazione per il torneo negli Stati Uniti. Non si hanno ancora notizie precise sulla situazione del calciatore, su cui il Lucerna ha un diritto di riscatto a 1.

