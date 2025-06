Stanger Things David Harbour ammette di essere pronto per la fine | Dopo dieci anni va bene così

Dopo dieci anni immerso nel mondo di Stranger Things, David Harbour si prepara a salutare il suo amato personaggio, lo sceriffo Hopper, con gratitudine e serenità. La fine della serie, dopo cinque stagioni, rappresenta per lui un momento di riflessione e di nuovo inizio. In un’intervista alla rivista Interview, Harbour riflette sul senso della conclusione e sull’importanza di lasciar andare, trovando nel passato la forza per abbracciare il futuro.

David Harbour si prepara con serenità al gran finale di Stranger Things. Dopo dieci anni nei panni dello sceriffo Hopper, l'attore ha dichiarato di sentirsi pronto a voltare pagina. In un'intervista a Interview Magazine, Harbour riflette sul senso della conclusione e sul valore emotivo dell'ultima stagione, che ha fatto piangere l'intero cast durante la lettura del copione.

