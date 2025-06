Stagione sportiva serie A Beach Soccer anche la Sakro Crotone

Stagione sportiva serie A Beach Soccer prima volta della Sakro Crotone. Sarà un campionato che vedrà la partecipazione di dieci squadre e tra queste la Sakro Crotone alla sua prima esperienza nel massimo campionato. Unico inconveniente, se tale si può dire, il disputare tutte le partite lontano da Crotone da parte della Sakro Crotone per mancanza di adeguate strutture. Ricordiamo che il Beach Soccer (calcio da spiaggia) si gioca si sulla spiaggia ma in uno spazio adeguato e con tutti gli arredi. Al momento nessun spazio di spiaggia del lungomare crotonese può ospitare il campionato di serie A. Tornando all’evento giocato, questo si disputerà in tre tappe per tutt’Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Stagione sportiva serie A Beach Soccer anche la Sakro Crotone

