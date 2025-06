Stadio ecco i fondi per sistemare la tribuna | Andremo per stralci

Lo stadio di Monte Urano si prepara a una rivoluzione: grazie a un finanziamento di 200mila euro della Regione Marche, l’amministrazione comunale avvia importanti lavori di riqualificazione, a partire dalla tribuna e dall’impiantistica sportiva. Dopo gli interventi sulla recinzione e il sintetico, ora si punta a mettere a norma e migliorare ogni dettaglio, garantendo uno spazio più sicuro e funzionale per atleti e tifosi. Un passo avanti per valorizzare il cuore sportivo del paese.

Mette mano all’impiantistica sportiva, partendo dallo Stadio di via Olimpiadi, l’amministrazione comunale di Monte Urano, che di recente ha subito importanti lavori soprattutto sulla recinzione e sul sintetico ma che necessitava di una messa a punto importante. L’occasione è stato un finanziamento di 200mila euro da parte della Regione Marche (100mila per il 2025 e 100mila per il 2026, con 15mila euro messi dal Comune) per rendere a norma la tribuna, attualmente non rispondente ai criteri della federazione e bloccata ad una capienza di 99 posti. Presenti alla conferenza stampa anche i rappresentanti delle società Monturano Calcio (Promozione) e Atletico M. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stadio, ecco i fondi per sistemare la tribuna: "Andremo per stralci"

