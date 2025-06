Stabilimenti balneari | in Italia sempre più cari ma nella Tuscia si trovano anche prezzi abbordabili

tendenza dei prezzi nel nostro Paese. Tuttavia, nella suggestiva Tuscia, alcune spiagge offrono soluzioni più accessibili senza rinunciare alla qualità e al divertimento. Scopriamo insieme come trovare il miglior rapporto qualità-prezzo per una vacanza al mare all’insegna del relax e della convenienza.

Per un posto in prima fila al mare le tariffe dei lidi “vip” hanno raggiunto livelli stellari, al punto che per la tenda più esclusiva della Versilia si spendono ad agosto 1.500 euro al giorno. Lo afferma il Codacons, che come ogni anno fornisce i dati sui listini degli stabilimenti balneari e la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it