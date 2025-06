Ssc Napoli | Kevin è orgoglioso di essere uno di noi

Il Napoli dà il benvenuto a Kevin De Bruyne, ex City, che si unisce con entusiasmo alla famiglia partenopea. Sui social, la società azzurra esprime grande orgoglio per questa acquisizione, sottolineando quanto il giocatore sia felice di essere uno di noi. Un nuovo capitolo di passione e talento si apre sotto il Vesuvio, rinnovando le speranze dei tifosi azzurri e rafforzando la squadra per le sfide che verranno.

Sui social il benvenuto della società partenopea al giocatore ex City. Kevin De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo l'ufficialità con il tweet .

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

E’ praticamente fatta per l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli Previsto per la giornata di domenica lo scambio dei documenti tra le parti Si tratterà dell’ultimo step prima delle visite mediche Vai su Facebook

La Serie A celebra De Bruyne al Napoli: "Un nuovo scugnizzo in città" Da areanapoli.it: ", il messaggio lanciato dal Napoli che ha fatto letteralmente impazzire i suoi tifosi.