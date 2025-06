‘Squid Game’ 3 l’ultima stagione su Netflix il 27 giugno | le anticipazioni

La tensione esplode nella tanto attesa terza stagione di ‘Squid Game’, disponibile su Netflix dal 27 giugno. Dopo una ribellione fallita, la morte di un amico e tradimenti nascosti, il gioco più mortale del mondo riparte con nuove sfide e colpi di scena. Per Gi-hun, ormai segnato dal peso delle sue scelte, l’ultima partita è alle porte: il destino si decide in quest’epilogo che promette emozioni fino all’ultimo istante.

Una ribellione fallita. La morte di un amico. Un tradimento celato. È da qui che riparte la serie diventata fenomeno globale, ‘Squid Game’, con la sua terza e ultima stagione, disponibile su Netflix dal 27 giugno, che chiuderà il cerchio per i tanti fan del gioco mortale. L’inizio della terza stagione rappresenta un punto di non ritorno per il Giocatore 456, alias Gi-hun, ormai annientato dal senso di colpa. Il Gioco, però, non si ferma per nessuno: “All’inizio della stagione tre, Gi-hun è completamente privo di volontà di vivere – spiega l’attore Lee Jung-jae che interpreta il protagonista – Ma trova la forza grazie alle persone che sono sopravvissute. 🔗 Leggi su Lapresse.it