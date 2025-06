Springsteen a Berlino contro Trump | Governo corrotto e traditore

mondo di unirsi e di opporsi a questa amministrazione ingiusta e corrotta. Springsteen, simbolo di libertà e integrità, ha scelto Berlino come palco per lanciare un messaggio forte contro Trump, invitando tutti a difendere i valori fondamentali della democrazia e della giustizia. Un gesto che risuona come un appello universale a non arrendersi di fronte alle ingiustizie.

La rock star Bruce Springsteen, ha definito l'amministrazione statunitense di Donald Trump "corrotta, incompetente e traditrice" durante il concerto di mercoledì sera a Berlino. Rivolgendosi a decine di migliaia di fan all'Olympiastadion, costruito per le Olimpiadi del 1936 e che porta ancora le cicatrici della Seconda Guerra Mondiale, il Boss ha incalzato la folla: "Stasera, chiediamo a tutti coloro che credono nella democrazia e nel meglio del nostro esperimento americano di unirsi a noi, alzare la voce, schierarsi con noi contro l'autoritarismo e lasciare che la libertà regni", ha detto.

