Se sei appassionato di sport e desideri seguire ogni momento delle emozionanti competizioni di oggi, giovedì 12 giugno, non puoi perderti il nostro approfondimento sugli eventi in programma. Dalle finali di tennis sulle verdi campi inglesi alle tappe della Coppa del Mondo di tiro a segno a Monaco di Baviera, scopri orari, programmi e come seguirli in streaming. Preparati a vivere un giorno ricco di adrenalina e grandi sfide sportive!

Quest’oggi, giovedì 12 giugno, si annuncia una giornata ricca di eventi sportivi a livello italiano ed internazionale in tante discipline diverse. Il grande tennis prosegue con gli ottavi di finale di quattro tornei (due maschili e due femminili) sull’erba in preparazione di Wimbledon, mentre a Monaco di Baviera vanno in scena altre due finali della tappa tedesca della Coppa del Mondo di tiro a segno. Fari puntati inoltre per il golf sul primo giro degli US Open, con al via per l’Italia Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan. La Nazionale italiana di volley maschile torna in campo stasera a Quebec City contro la Germania per il secondo match del round robin di Nations League, dopo la vittoria al debutto sulla Bulgaria, mentre la settimana della 24 Ore di Le Mans va avanti con altre sessioni di prove libere e soprattutto con l’Hyperpole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 12 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

