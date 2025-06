Sport in tv giovedì 12 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Giovedì 12 giugno si preannuncia un giorno all'insegna dello sport in TV, con eventi imperdibili che spaziano dal tennis ai golf, dal calcio agli ibridi del ciclismo. Tra esordi emozionanti e competizioni di alto livello, gli appassionati avranno di che tifare e vivere ogni attimo in modo coinvolgente. Non perdere neanche un secondo di questa giornata ricca di adrenalina: segui le nostre dirette e i contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi ...

Giovedì 12 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con il solito tennis, ma anche l’esordio dell’Italia agli Us Open di golf, senza dimenticare il calcio (con gli Europei Under 21) e il ciclismo, con la quinta tappa del Giro del Delfinato. In serata da non perdere l’Italvolley contro la Germania alla Nations League. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sport - giovedì - giugno - eventi

Sport in tv oggi (giovedì 15 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 15 maggio, gli appassionati di sport troveranno tanti eventi emozionanti da seguire in TV e in streaming.

?ALBIGNASEGO INCONTRA L'ESTATE? Questa settimana SPORT LETTERATURA TEATRO E MUSICA!!!!! Da Giovedì 12 giugno Nei parchi della Città SPORTIVANDO NEI PARCHI il calendario degli eventi è consultabile nel sito Venerdì 13 Vai su Facebook

Sport in tv oggi, 12 giugno 2025: da non perdere Virtus Bologna-Brescia e il tennis; Giovedì 12 giugno la “Notte dello sport” in centro storico a Città di Castello; Quattro mesi tra musica, spettacoli, sport, cultura e intrattenimento. Il cartellone dell'estate a Città di Castello.