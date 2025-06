Sport in Comune | a Cisterna un mese di esibizioni gare e tornei

Preparati a vivere un’estate all’insegna dello sport e della divertimento a Cisterna! Dopo il grande successo delle passate edizioni, “Sport in Comune 2025” torna con un emozionante mese di gare, esibizioni e tornei, coinvolgendo tutta la comunità. Dall’1 al 19 luglio, gli impianti sportivi della città si trasformeranno nel palcoscenico di competizioni entusiasmanti e momenti di condivisione. Non perdere questa occasione unica di divertirti e sostenere il nostro sport locale!

Forte del successo delle precedenti edizioni, torna a Cisterna “Sport in Comune 2025”: la rassegna di gare, esibizioni e tornei promossa dall’Amministrazione comunale Questa quarta edizione prenderà il via venerdì 13 giugno e proseguirà fino al 19 luglio non solo presso gli impianti sportivi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sport in Comune: a Cisterna un mese di esibizioni, gare e tornei

In questa notizia si parla di: sport - comune - cisterna - esibizioni

Il Comune dice no alla "malamovida". "Vogliamo un modello di turismo fondato su sport e benessere" - La giunta comunale di Cervia si pronuncia con fermezza contro la malamovida, delineando un nuovo modello di turismo.

LA FESTA PER LA FORTITUDO CISTERNA Grande festa nell’aula consiliare del Comune dove l’amministrazione ha voluto rendere merito agli atleti e a tutta la squadra della Fortitudo Cisterna che ha concluso la stagione con la promozione in serie C del c Vai su Facebook

Sport in Comune: a Cisterna un mese di esibizioni, gare e tornei; CISTERNA, TORNA SPORT IN COMUNE; Quattro Calci per la Solidarietà, a Cisterna il match spettacolo con una selezione delle stelle passate del Latina Calcio.

“Sport in Comune”, al via la seconda edizione della rassegna sportiva a Cisterna latinaoggi.eu scrive: a partire dalle ore 20:30 in piazza Silvio Pellico ci sarà l'esibizione del Doganella Calcio; in piazza XIX Marzo il Kiwi's Rugby Cisterna; ...