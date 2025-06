Sport e ambiente | l' annata dell' Interact Firenze PHF aperta dal presidente Cellai

L'energia e la passione per l'ambiente si intrecciano con lo spirito sportivo nell'annata dell'Interact Club Firenze PHF, inaugurata dal presidente Cellai. Nella suggestiva cornice delle Murate, si è celebrato il passaggio di testimone tra i due leader, simbolo di impegno e volontà di fare la differenza. Un nuovo capitolo si apre, ricco di progetti e iniziative che uniscono sport e tutela del nostro ambiente, pronti a lasciare un’impronta duratura.

Firenze, 12 giugno 2025 – La Sala Archi del Caffè Letterario delle Murate ha ospitato in questi giorni la Cerimonia del Passaggio delle Consegne fra il due presidenti dell'Interact Club Firenze PHF, da Lorenzo Nocentini - presidente uscente - a Giovanni Cellai, per l'annata incoming 20252026. L'evento ha avuto inizio con il tradizionale tocco della campana da parte del presidente Nocentini che, dopo un breve riepilogo delle attività e dei service svolti durante il suo mandato a sostegno della cittadinanza, ha passato la parola alla presidente del Rotaract Firenze Alice Fanfani che ha portato i saluti di tutto il Club e l'augurio per un'annata ricca di soddisfazioni.