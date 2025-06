Sport cultura e artigianato | domenica torna il Lungomare Fest

Una celebrazione vibrante di sport, cultura e artigianato, il Lungomare Fest promette un giorno di divertimento, scoperta e tradizione per grandi e piccini. Dalle esibizioni sportive alle bancarelle artistiche, l’evento trasformerà il lungomare in un palcoscenico di vitalità e creatività , invitando tutti a vivere appieno il patrimonio locale. La giornata sarà soprattutto un’occasione unica per rafforzare il senso di comunità e riscoprire le eccellenze del nostro territorio.

Il Lungomare Fest torna domenica 15 giugno, in occasione della giornata nazionale dello sport, con un ricco ventaglio di iniziative sul litorale che sarĂ chiuso al traffico dalle ore 10 alle 19, nel tratto compreso tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia. La giornata sarĂ Â soprattutto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sport, cultura e artigianato: domenica torna il Lungomare Fest

In questa notizia si parla di: sport - domenica - torna - lungomare

Bici e pattini, a Casier una domenica di sport e solidarietà - Una domenica all'insegna dello sport e della solidarietà attende Casier! Dopo il rinvio del 25 aprile, il 18 maggio si svolgerà la 41^ edizione della “Pedalata e pattinata per la vita” a Dosson.

DOMENICA 25 MAGGIO TORNA IL LUNGOMARE FEST: UNA GIORNATA DI SPORT, ARTE, MERCATINI E SOLIDARIETĂ€ SUL LITORALE CHIUSO AL TRAFFICO Tutto pronto per il nuovo appuntamento con LUNGOMARE FEST, domenica 25 maggio, con un Vai su Facebook

Sport, cultura e artigianato: domenica torna il Lungomare Fest; Lungomare Fest: domenica 11 maggio nuovo appuntamento con mercatini sport, cultura e solidarietĂ ; Torna domenica 8 settembre la Festa dello Sport di Roseto degli Abruzzi.

Capaccio Paestum celebra la Giornata Nazionale dello Sport: tante le attività sul lungomare Si legge su infocilento.it: Capaccio Paestum celebra la Giornata Nazionale dello Sport: tante le attività sul lungomare L’opera si è distinta tra ben 123 componimenti provenienti da tutta Italia, confermando la qualità e la ...