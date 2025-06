Spionaggio contro Fanpage Renzi | Gravissimo Meloni si è presa i pieni poteri e qui stanno tutti zitti

In un clima di crescente preoccupazione, le recenti rivelazioni sul presunto spionaggio contro Fanpage e il giornalista Ciro Pellegrino scuotono l’Italia. Il leader di Italia Viva denuncia un’ombra che si allunga sulle istituzioni e sulla libertà di stampa, sollevando interrogativi fondamentali sulla sicurezza dei giornalisti e la trasparenza del potere. La gravità di questa situazione richiede risposte chiare e decisive: è il momento di fare luce su chi si nasconde dietro queste operazioni oscure.

Il leader di Italia Viva commenta le nuove prove che confermano l'uso di Paragon nello spionaggio ai danni di un altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino: "Giornalisti che vengono spiati e non si sa da chi. Software pericolosi che vengono utilizzati e non si sa da chi. La situazione è gravissima". 🔗 Leggi su Fanpage.it