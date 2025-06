Spiderman invita a donare sangue prima delle vacanze | al via la campagna estiva della Regione

Come un eroe dei fumetti, anche tu puoi fare la differenza: la Regione Liguria lancia la campagna estiva per donare sangue prima delle vacanze, in vista della Giornata mondiale del donatore di sangue. Un gesto semplice che salva vite e diffonde solidarietà . Scopri come diventare protagonista di questa grande avventura e aiutare chi ha bisogno. Perché ogni dono è un atto di vero coraggio e umanità .

In vista della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra sabato 14 giugno, la Regione Liguria ha presentato la nuova campagna di sensibilizzazione per incentivare la donazione di sangue e plasma. L’iniziativa si propone di ringraziare i volontari e promuovere la cultura del dono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Spiderman invita a donare sangue prima delle vacanze: al via la campagna estiva della Regione

