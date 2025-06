Spider-Man | Beyond the Spider-Verse – Un’Incredibile Svolta per Miles Morales!

Preparati a un emozionante viaggio tra i multiversi! Shameik Moore, voce iconica di Miles Morales nei film dello Spider-Verse, ha svelato una novità che farà impazzire i fan: nel prossimo capitolo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, doppierà ben tre varianti di Miles. Questa incredibile svolta promette di ampliare ulteriormente le dinamiche multiversali, portando il personaggio e l’universo narrativo su nuovi orizzonti. Scopriamo insieme tutte le novità di questa attesissima anteprima!

Shameik Moore, la voce di Miles Morales nei film dello Spider-Verse, ha rivelato una svolta entusiasmante per il suo personaggio nel prossimo capitolo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Durante il Tribeca Film Festival, Moore ha sorpreso i fan e l'utente di TikTok @liamlovesmovies affermando che doppierà non due, ma tre varianti di Miles Morales nel film. Questa rivelazione promette di espandere ulteriormente le dinamiche multiversali che hanno reso la saga così popolare. Un Miles, Tre Voci: Cosa Significa per Beyond the Spider-Verse?. Quando gli è stato chiesto della sua presenza in Beyond the Spider-Verse, Moore ha inizialmente scherzato, ma poi ha corretto l'intervistatore che si riferiva a due versioni di Miles.

