Spid ' paralleli' e migliaia di bonus cultura rubati così avveniva la truffa | 10 persone denunciate

In un’operazione che ha scosso la Toscana, dieci persone sono state denunciate per frode informatica, aver utilizzato SPID falsi e sottratto oltre 400 mila euro di bonus cultura. Un'ombra oscura su un sistema che avrebbe dovuto promuovere l’accesso alla cultura, ma che in alcuni casi si è trasformato in un terreno fertile per truffe. La prevenzione e la vigilanza sono ormai più che mai essenziali per tutelare i nostri diritti digitali.

Scoperta frode informatica con Spid irregolari per il 'bonus cultura' - Una recente indagine condotta dalla polizia e coordinata dalla procura di Firenze ha portato alla scoperta di una vasta frode informatica legata all'uso irregolare dello SPID per il bonus cultura, anche noto come Bonus 18app.

Frode sul Bonus Cultura, dieci denunce e perquisizioni in tutta Italia. Ecco la ricostruzione degli inquirenti: Spid paralleli e voucher falsi; La truffa con lo Spid per il bonus da 500 euro; Spid irregolari e truffa del bonus cultura, via alle denunce.

