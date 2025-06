Spid irregolari e truffa del bonus cultura via alle denunce

Il bonus cultura, anche chiamato bonus 18App, permette a chi compie 18 anni di spendere risorse destinate a promuovere la cultura e l'istruzione. Tuttavia, recenti indagini svelano un inquietante scenario di truffe e identità false che minacciano l'integrità di questa iniziativa. Con circa 70 denunce e un danno superiore ai 400mila euro, è tempo di fare luce su queste irregolarità per proteggere i giovani e il patrimonio culturale del nostro paese.

Un gruppo di criminali avrebbe organizzato un’operazione per creare identitĂ digitali parallele attraverso falsi provider, per poi utilizzarle per accaparrarsi il bonus cultura di numerosi diciottenni in tutta Italia. Le denunce arrivate alle autoritĂ sono state circa 70 ma il danno economico per il ministero della Cultura ammonterebbe a oltre 400mila euro. Il bonus cultura, anche chiamato bonus 18App, permette a chi compie 18 anni di spendere 500 euro per libri, dischi, corsi di lingua, biglietti di concerti, musei, mostre e spettacoli teatrali. I criminali erano però riusciti a trasformarlo in denaro contante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spid irregolari e truffa del bonus cultura, via alle denunce

