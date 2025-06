Spiaggia aumenti medi del 5% | Qui in riviera solo piccoli ‘ritocchi’

Con l’arrivo dell’estate, le famiglie si interrogano sui costi delle vacanze in spiaggia. Mentre in alcune località italiane i rincari sono contenuti, con aumenti medi del 5%, altri luoghi, come Alassio in Liguria, si distinguono per prezzi più elevati, arrivando a spendere fino a 354 euro per una settimana con ombrellone e due lettini. Ma quanto si può risparmiare e quali sono le alternative? Scopriamolo insieme.

Quanto costano un ombrellone e due lettini? All’inizio dell’estate è questa una delle domande che si pongono le famiglie, in vista delle vacanze. Sulle spiagge italiane la forbice è molto ampia. Secondo l’indagine di Altroconsumo l’aumento medio dei prezzi è del 5 per cento, tuttavia i distinguo sono parecchi. In base a tale ricerca, ad Alassio, in Liguria, ci sarebbe la località più costosa, dove si spendono fino a 354 euro per una settimana in prima fila, mentre a Rimini lo stesso servizio è offerto al prezzo più contenuto di 166 euro. Altroconsumo ha contattato in forma anonima 213 stabilimenti distribuiti in dieci località, nella settimana dal 3 al 9 agosto, ma il balneare italiano è molto variegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spiaggia, aumenti medi del 5%: "Qui in riviera solo piccoli ‘ritocchi’"

Spiaggia, aumenti medi del 5%: "Qui in riviera solo piccoli ‘ritocchi’" Riporta ilrestodelcarlino.it: Gli operatori balneari della nostra costa assicurano che le tariffe 2025 sono invariate o presentano solo lievi rincari comunque sotto il dato nazionale rilevato da un’inchiesta di Altroconsumo.