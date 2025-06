Spettacoli teatrali per bambini e laboratori sul tema dell’acqua | al Forte Gisella torna La Città dei Ragazzi

La magia dell’estate torna a Verona con "La Città dei Ragazzi", l’evento imperdibile per le famiglie e i piccoli esploratori. Dal 12 giugno al 28 agosto 2025, Forte Gisella si trasforma in un palcoscenico di emozioni, con spettacoli teatrali e laboratori sul tema dell’acqua, pensati per educare, divertire e ispirare i giovani visitatori. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili in una cornice storica e suggestiva, dove la fantasia si incontra con la scoperta.

Torna a Verona "La Città dei Ragazzi", la rassegna estiva promossa da Fondazione Aida, giunta all'undicesima edizione. Dal 12 giugno al 28 agosto 2025, la suggestiva cornice di Forte Gisella (antica fortezza dell'Impero austroungarico) ospiterà un ricco calendario di spettacoli teatrali per.

