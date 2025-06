Spese sanitarie in Italia | 45 miliardi all' anno a carico delle famiglie

Le famiglie italiane affrontano ogni anno circa 45 miliardi di euro in spese sanitarie “out of pocket,” un peso sempre più gravoso in un contesto di servizi pubblici sotto pressione. Questa realtà rischia di compromettere la qualità dell’assistenza e di generare stress finanziari, portando a conseguenze come servizi pubblici insufficienti o, peggio, rinunce alle cure essenziali. È giunto il momento di trovare soluzioni efficaci per tutelare la salute e il benessere di tutti.

Le famiglie italiane sostengono direttamente circa 45 miliardi di euro all'anno in spese sanitarie "out of pocket", di tasca propria in aggiunta ai contributi al Ssn, "a fronte di un servizio pubblico sotto crescente pressione. Si tratta di una situazione che, in assenza di soluzioni adeguate, può condurre a conseguenze molto negative come stress finanziari sulle strutture pubbliche, livelli di servizio inadeguati o, addirittura, rinuncia alle cure". Lo ha sottolineato il presidente dell'Ania, Giovanni Liverani, in audizione alla Commissione banche. "Il Servizio Sanitario Nazionale resta un pilastro irrinunciabile di equità sociale e di diffusione della salute e, là dove funziona, ci viene invidiato in tutto il mondo.

