Specialistica per i bimbi disabili appello di Del Rosso ai commissari | Attivarla subito

Maurizio Del Rosso, coordinatore della Lega Caserta, lancia un forte appello ai commissari affinché attivino immediatamente il servizio di specialistica scolastica per i bambini disabili. È inaccettabile che un’assistenza così fondamentale venga considerata un optional, compromettendo il diritto all’istruzione e al sostegno di questi piccoli. La priorità deve essere garantire un futuro inclusivo e sereno a tutti gli studenti.

