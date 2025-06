Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 13 al 15 giugno

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Salerno e provincia! Dal 13 al 15 giugno, la prima edizione del “Perdi Trad – Festival della Cultura Popolare” trasformerà il territorio in un palcoscenico di musica, balli, laboratori e atmosfere autentiche del Sud. Un’occasione unica per immergersi nei saperi locali e scoprire gli ospiti speciali come Donnaluna, Assurd e Vito Pierro. Non perdere il programma completo, clicca QUI e lasciati coinvolgere!

