Spazio | una legge senza orbita

Lo spazio, simbolo di innovazione e conquista, si trova ora senza una vera orbita normativa. La legge “Disposizioni in materia di economia dello spazio” approvata dal Senato promette di regolamentare le attività civili, ma si rivela un quadro ancora incompleto e poco strutturato. È fondamentale affrontare con decisione le sfide di un settore cruciale per il futuro del nostro Paese, affinché l’Italia possa navigare verso nuove frontiere di successo e progresso.

Roma, 12 giu – Il disegno di legge "Disposizioni in materia di economia dello spazio" (A.C. 2026-A.S.1415), approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica l'11 giugno 2025, istituisce formalmente un quadro normativo nazionale per le attività spaziali civili, ma si configura come un corpus normativo incompleto e privo di un'architettura funzionale coerente con i requisiti minimi di un moderno sistema regolatorio del settore aerospaziale. Spazio, approvato il disegno di legge sulle attività civili. Il testo difetta, innanzitutto, di una tassonomia tecnico-giuridica idonea a distinguere tra le diverse tipologie di operazioni spaziali (suborbitali, orbitali, di lancio, rientro, operazioni di terra), compromettendo la definizione del perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina.

