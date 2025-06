Spazi aggregativi e natura I giovani hanno idee chiare E guardano al futuro

I giovani di Altopascio sono protagonisti di un nuovo capitolo di rigenerazione urbana, pronti a plasmare il loro futuro con idee chiare e passione. Attraverso un questionario, un corso e un evento dedicato, hanno condiviso le loro priorità , dal tempo libero all’aggregazione. La conferenza stampa con il sindaco Sara D’Ambrosio e gli assessori ha segnato il primo traguardo di "Fatti per bene". Un esempio di come l’entusiasmo giovanile possa trasformare la comunità .

Un questionario, un corso e la creazione di uno specifico evento: i giovani protagonisti della rigenerazione urbana di Altopascio con il progetto " Fatti per bene " che ha concluso il primo step. I ragazzi hanno fatto conoscere quali sono le loro priorità , per l’aggregazione, per il tempo libero e non solo. Tutto ciò è stato illustrato in conferenza stampa dal sindaco, Sara D’ambrosio, degli assessori Valentina Bernardini (pubblica istruzione), e Alessio Minicozzi (politiche giovanili), Enrico Russo per l’impresa sociale Sociolab che ha coordinato l’avvio del progetto. Che cosa è emerso? Sono giovani impegnati nelle attività proposte dal Comune o dalle associazioni locali o che vorrebbero farlo, hanno a cuore l’ ambiente e la natura, amano fare sport e stare all’aria aperta e danno la sufficienza all’offerta di spazi e occasioni di socialità proposti dal Comune per i giovani, ma con volontà di migliorare ancora. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spazi aggregativi e natura. I giovani hanno idee chiare. E guardano al futuro

In questa notizia si parla di: giovani - spazi - aggregativi - natura

Monte Porzio e Castelvecchio: "In arrivo più spazi per i giovani" - Monte Porzio e Castelvecchio si preparano ad accogliere nuovi spazi dedicati ai giovani. In questo piccolo paese, ogni voce conta, dai più giovani agli adulti.

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il ciclo di laboratori artistici gratuiti Giovani Identità Aggregazione Per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni Dal 23 giugno al 4 luglio, nel verde del Parco Milleluci a Sagrado, tra natura, arte contemporanea e n Vai su Facebook

Spazi aggregativi e natura. I giovani hanno idee chiare. E guardano al futuro; Centro di aggregazione. Spazi pronti a far festa fra incontri, laboratori e l’officina delle bici; Giovani in Circolo: Varese si anima con un ricco programma di iniziative per la fascia 15-35 anni.

Spazi aggregativi per i giovani Al via il nuovo bando dedicato Lo riporta lanazione.it: Spazi per i giovani e i giovanissimi, dove crescere, formarsi ed esprimere la propria creatività.