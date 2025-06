Spari dopo una lite e poi in un bar a Matierno | due arresti

Una sparatoria a Matierno, seguita da un arresto in un bar, ha scosso la comunità locale. Le indagini, ora in fase cruciale, hanno portato all’arresto di A.I., accusato di detenzione illegale di armi e munizioni. La svolta nelle indagini apre nuovi scenari sulla vicenda, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e giustizia. Restate con noi per aggiornamenti su questo inquietante episodio.

Sparatoria a Matierno, c’è la svolta nelle indagini. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti di A.I, indagato per detenzione illegale di armi e munizioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Spari dopo una lite e poi in un bar a Matierno: due arresti

