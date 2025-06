Sparatoria a Torrione | ferito un uomo indagini in corso

Una serata di paura a Torrione, dove intorno alle 20 si è verificata una sparatoria nel cuore del quartiere. Un uomo è rimasto ferito mentre le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per i rilievi e le indagini. La scena si svolge in un bar di via Galloppo, suscitando shock e preoccupazione tra i residenti. La comunità attende con ansia risposte e sicurezza, mentre le autorità lavorano per chiarire l’accaduto.

Sparatoria intorno alle 20 di questa sera, a Torrione: in un bar situato in via Galloppo, sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola. Sul posto, i carabinieri che hanno transennato l'area per i rilievi, nonchè i sanitari del 118.

Paura nel tardo pomeriggio a Torrione, quartiere di Salerno, dove un uomo di 45 anni è rimasto ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Galloppo.