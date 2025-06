Sparatoria a Francavilla Fontana | ucciso un carabiniere durante un controllo

Una tragica notte scuote Francavilla Fontana: durante un normale controllo, un carabiniere è stato ucciso, lasciando la comunità sconvolta. Un evento che mette in luce le insidie del nostro servizio di sicurezza e la necessità di un’attenzione continua. Segui gli sviluppi di questa drammatica vicenda e scopri come la città si sta rialzando dopo questa perdita incolmabile. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo di routine si trasforma in tragedia. Un carabiniere è stato ucciso all’alba di oggi, giovedì 12 giugno, durante un’operazione di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in contrada Rosea, provincia di Brindisi. La vittima è un brigadiere di circa 50 anni, in servizio presso la compagnia locale dell’Arma. L’intervento, condotto dal Nucleo Radiomobile, si è trasformato in una sparatoria mortale intorno alle 7 del mattino, durante quella che inizialmente sembrava essere una normale attività di pattugliamento. Un inseguimento culminato con colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sparatoria a Francavilla Fontana: ucciso un carabiniere durante un controllo

In questa notizia si parla di: ucciso - carabiniere - durante - controllo

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

Ha ucciso e poi bruciato il corpo del suo migliore amico (foto vittima). Il baby killer di Pianura, detenuto nel carcere di Bari, è fuggito dal penitenziario minorile calandosi con delle lenzuola durante una partita di calcio. Il 17enne, originario del rione Traiano, si t Vai su Facebook

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco nel Brindisino; Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensi; Puglia, carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco a Francavilla Fontana. Si indaga sull’accaduto.

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo. «Aveva fermato un'auto» Secondo msn.com: Un carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ...