Spara dal suo balcone in pieno giorno indagano i carabinieri

Un'azione inquietante ha scosso Vallo della Lucania, quando un uomo ha sparato dal suo balcone in pieno giorno, seminando panico tra i residenti. I carabinieri, prontamente intervenuti su segnalazione dei passanti, hanno immediatamente isolato la zona e avviato le indagini. La situazione è sotto controllo, ma resta da capire cosa possa aver scatenato questa finestra di violenza improvvisa, mentre le autorità continuano a lavorare per chiarire i fatti e garantire la sicurezza della comunità.

Un uomo a Vallo della Lucania, residente in via Cammarota, avrebbe scatenato il panico giorni fa, esplodendo in aria diversi colpi di pistola dal suo balcone. Sul posto sono giunti i carabinieri, allertati da alcuni passanti. I militari della tenenza hanno isolato l'area, per poi procedere alle.

