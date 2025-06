Spalletti futuro in Arabia? L’Al Nassr pensa all’ex ct per sostituire Pioli

Il futuro di Luciano Spalletti potrebbe dunque scrivere una nuova avventura in Arabia Saudita, con l’Al Nassr che pensa a lui come possibile sostituto di Pioli. Dopo il successo in Italia e l’esperienza con la Nazionale, il tecnico toscano si trova ora al centro di un’operazione che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera internazionale. La partita è ancora aperta, ma le possibilità sono più vive che mai.

(Adnkronos) – Luciano Spalletti in Arabia Saudita? Possibile. Dopo l'esonero da ct della Nazionale, il tecnico campione d'Italia con il Napoli nel 2023 è finito nel mirino dell'Al Nassr. La squadra allenata da Stefano Pioli (prossimo al ritorno nel campionato italiano) sta pensando di puntare sul tecnico toscano per il futuro immediato.

Luciano Spalletti tentato dall’Arabia: l’Al Nassr pronto a offrirgli un contratto d’oro - Dopo l'esonero dalla Nazionale, Luciano Spalletti potrebbe cambiare rotta e approdare in Arabia Saudita.

