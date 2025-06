Spal migliaia di tifosi protestano in centro e sotto il municipio | striscioni cori e fumogeni

Un fiume di passione e orgoglio che si riversa nelle strade di Ferrara, uniti in un’unica voce per difendere i colori biancazzurri. Migliaia di tifosi, con striscioni, cori e fumogeni, hanno invaso il centro storico, dimostrando che il cuore della Spal batte forte più che mai. È un gesto d’amore e di rivolta che testimonia come la fede sportiva possa unire una comunità. La passione per la Spal non si spegne, anzi...

Ferrara, 12 giugno 2025 – È il cuore biancazzurro di Ferrara che pulsa per le vie del centro storico. La partenza è dallo stadio Paolo Mazza, simbolo di un amore che nonostante tutto non conosce confini. Striscioni, cori, fumogeni. A squarciagola si canta: “Noi, non moriremo mai”. MANIFESTAZIONE TIFOSI SPAL CONTRO LA PRESIDENZA L’affetto dimostrato da ultras, simpatizzanti, dipendenti e una larga fetta della città alla Spal è qualcosa di profondo. Viscerale. Quando il corteo – circa duemila persone – arriva ai piedi dello scalone, la voce che si sente è quella che arriva dal microfono di un ultras che scandisce le parole contenute in un comunicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal, migliaia di tifosi protestano in centro e sotto il municipio: striscioni, cori e fumogeni

