Spal i tifosi protestano in centro a Ferrara | video

Nel cuore di Ferrara, i tifosi della Spal si sono radunati in un acceso sit-in nel centro città, manifestando tutta la loro delusione per l’amara decisione della società di non iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Un gesto di cuore e passione che mette in evidenza la forte legame tra i supporters e il club. La protesta continua, ma il vero spirito spalino non si arrende, pronto a risplendere ancora.

Prosegue la delusione dei tifosi della Spal per l'epilogo della società ferrarese che ha annunciato la mancata iscrizione al prossimo campionato di serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal, i tifosi protestano in centro a Ferrara: video

In questa notizia si parla di: spal - tifosi - protestano - centro

Spal: Salvezza in Serie C davanti a 10.500 tifosi al Mazza - La conquista della salvezza in Serie C davanti a 10.500 tifosi al Mazza rimarrà nel cuore dei sostenitori della Spal.

Tifosi in protesta sotto la sede: cosa sta succedendo Vai su Facebook

Blitz degli ultras all’allenamento della Spal, spintoni con i giocatori; Blitz di ultras al centro Spal: momenti di tensione durante l’allenamento VIDEO; Spal, tensione e paura nella rifinitura: invasione dei tifosi tra insulti e disordini, seduta interrotta.

Spal, testa di maiale al centro tecnico/ La Digos indaga, il tifo si dissocia Da ilsussidiario.net: Infatti un gruppo di sostenitori della Spal ha protestato affiggendo davanti al centro dove si svolgono ...