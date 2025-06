Spagna U21-Romania U21 | le probabili formazioni

La sfida tra Spagna U21 e Romania U21, valida per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei Under 21, promette emozioni intense. Le Furie Rosse, desiderose di confermarsi dopo la vittoria all’esordio, puntano a consolidare il primato, mentre i rumeni devono assolutamente vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione. Le probabili formazioni e le strategie delle due nazionali si delineano come elementi chiave di questa attesa battaglia sportiva. La partita si svolgerà sabato 14 giugno 2025 alle 18.

Gara valida per la seconda giornata del gruppo A dei Campionati Europei Under 21, dove sono presenti anche Italia e Slovacchia. Gli iberici vogliono il bis dopo aver vinto all’esordio per ipotecare la qualificazione, mentre i rumeni devono trovare i tre punti per non abbandonare la competizione. Spagna U21-Romania U21 si giocherĂ sabato 14 giugno 2025 alle ore 18. SPAGNA U21-ROMANIAU21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le Furie Rosse hanno rispettato il pronostico prendendosi i primi tre punti della manifestazione continentale, seppure in pieno recupero contro la Slovacchia. Adesso la qualificazione è davvero ad un passo, a patto di evitare quel calo di tensione che ha rischiato di mettere in discussione la vittoria all’esordio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Spagna U21-Romania U21: le probabili formazioni

