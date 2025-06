Spagna U21-Romania U21 | le probabili formazioni

Spagna U21-Romania U21 si appresta a regalare un match ricco di emozioni, cruciale per il destino del Gruppo A dei Campionati Europei Under 21. La Seleccion mira a confermarsi vincente dopo il successo all’esordio, mentre i rumeni sono determinati a ottenere i primi tre punti per restare in corsa. Le probabili formazioni promettono spettacolo: scopriamo come arrivano le due squadre e cosa aspettarci da questa sfida imperdibile!

Gara valida per la seconda giornata del gruppo A dei Campionati Europei Under 21, dove sono presenti anche Italia e Slovacchia. Gli iberici vogliono il bis dopo aver vinto all’esordio per ipotecare la qualificazione, mentre i rumeni devono trovare i tre punti per non abbandonare la competizione. Spagna U21-Romania U21 si giocherĂ sabato 14 giugno 2025 alle ore 18. SPAGNA U21-ROMANIAU21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le Furie Rosse hanno rispettato il pronostico prendendosi i primi tre punti della manifestazione continentale, seppure in pieno recupero contro la Slovacchia. Adesso la qualificazione è davvero ad un passo, a patto di evitare quel calo di tensione che ha rischiato di mettere in discussione la vittoria all’esordio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Spagna U21-Romania U21: le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: spagna - romania - probabili - formazioni

Quando gioca l’Italia agli Europei U21 2025: orari con Romania, Spagna e Slovacchia, dove vederla in tv e streaming - L’Italia Under 21 si appresta a vivere un’estate cruciale in Slovacchia, dove dal 11 al 28 giugno si sfiderà con Romania, Spagna e Slovacchia in un torneo ricco di aspettative.

Grande curiosità per vedere all'opera gli Azzurrini che sono sicuramente tra le squadre favorite per la vittoria finale del torneo. " Stasera, mercoledì 11 giugno, l’Italia Under 21 affronta la Romania nel match d’esordio degli Europei di categoria. Si gioca a Trnav Vai su Facebook

Italia-Romania Under 21: dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni e orario. La prima giornata dell'Europeo; Europei U21, Italia-Romania: dove vederla in tv, orario e formazioni; Diretta Italia U21-Olanda U21 ore 18.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni.

Probabili formazioni Spagna Romania U21/ Quote: eccovi i titolari! (Europei, oggi 14 giugno 2025) - Probabili formazioni Spagna Romania U21, oggi 14 giugno 2025: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita degli Europei Under 21. ilsussidiario.net scrive

Probabili formazioni Slovacchia Italia U21/ Quote: conferme per Nunziata? (Europei, oggi 14 giugno 2025) - Probabili formazioni Slovacchia Italia U21, oggi 14 giugno 2025: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita degli Europei Under 21. Secondo ilsussidiario.net

Pronostico Spagna U21-Romania U21: centrato il primo obiettivo - Romania U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21: streaming gratis, pronostico. ilveggente.it scrive