Spagna Sanchez dopo le dimissioni di Santos Cerdàn | Chiedo scusa ai cittadini

Pedro Sánchez ha dichiarato: «Ero convinto della sua innocenza, fino a quando questa inchiesta non ha fatto emergere le prove.» Le dimissioni di Santos Cerdán scuotono il panorama politico spagnolo, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull'integrità delle istituzioni. È un momento di riflessione per la Spagna, che si prepara a rinnovare il suo impegno verso una governance più pulita e responsabile.

Mea culpa di Pedro Sanchez a seguito delle dimissioni Santos Cerdán dal Psoe, dopo che un’inchiesta ha rivelato presunte conversazioni compromettenti tra lui, l’ex ministro José Luis Ábalos e il suo ex collaboratore Koldo García, legate a sospetti episodi di corruzione per l’assegnazione di contratti pubblici. «Chiedo scusa ai cittadini spagnoli», ha detto il primo ministro spagnolo, «ero convinto della sua innocenza, fino a quando questa mattina ho saputo del suo coinvolgimento e gli ho chiesto di lasciare il partito». Cerdàn: «Lasciare è la cosa migliore per il Psoe». Nel suo messaggio di commiato, Cerdán ha dichiarato che lasciare «è la cosa migliore per il Psoe », ribadendo però la sua estraneità ai fatti. 🔗 Leggi su Lettera43.it