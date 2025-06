Spagna Sanchez chiede scusa per lo scandalo corruzione nel Psoe

Pedro Sánchez si presenta con umiltà, chiedendo scusa ai cittadini e ai militanti del PSOE per lo scandalo di corruzione che ha travolto il partito. Nel tentativo di ripristinare la fiducia, annuncia una profonda riorganizzazione della leadership interna. È un passo importante verso trasparenza e rinnovamento, ma ora la sfida è dimostrare che queste parole si traducono in azioni concrete per un futuro più etico e credibile.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto “scusa” ai cittadini e ha annunciato una riorganizzazione della Commissione esecutiva federale del Psoe, dopo lo scandalo corruzione che ha travolto il numero 3 del partito, Santos Cerdan, il quale, secondo un rapporto della Guardia Civil, avrebbe “gestito” un giro di tangenti e commesso irregolarità nelle primarie del 2014 vinte da Sanchez. “Chiedo scusa alla cittadinanza e ai militanti e simpatizzanti” del Psoe, ha detto il premier in conferenza stampa dalla sede del Psoe, affermando di non aver saputo nulla del rapporto della Guardia Civil fino ad oggi e di essere stato convinto “fino a questa mattina dell’integrità di Cerdan”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, Sanchez chiede scusa per lo scandalo corruzione nel Psoe

In questa notizia si parla di: scusa - scandalo - corruzione - psoe

Sánchez chiede scusa e annuncia un esame esterno del Psoe; Corruzione nel Psoe, il premier Sanchez caccia il n.3 del partito: “Chiedo scusa ai cittadini”.

Spagna, scandalo corruzione nel partito del premier: Sánchez chiede scusa e fa dimettere uno dei suoi fedelissimi Scrive repubblica.it: Il primo ministro spagnolo ha chiesto le dimissioni del numero tre del suo partito dopo la diffusione di un rapporto delle autorità che lo accusava di ...