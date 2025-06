Spaghetti pomodoro e basilico a 45 euro | scoppia il caso sul Lago di Como

Un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico a 45 euro? Un vero scandalo che ha scosso il Lago di Como, suscitando polemiche e dibattiti tra clienti e appassionati di cucina. Nel cuore della città , il ristorante Vista propone un'esperienza gastronomica esclusiva, ma questa decisione solleva interrogativi sulla qualità e sul valore del cibo di fascia alta. La questione si fa sempre più calda, e ora si aspetta di capire se questa tendenza continuerà a diffondersi o si fermerà qui.

