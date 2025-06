Spaceballs 2 | Rick Moranis torna come Lord Casco Nero! Cast e dettagli

L’attesa è finita: il leggendario Mel Brooks annuncia il sequel di Spaceballs per il 2027, con il ritorno di Rick Moranis nei panni di Lord Casco Nero e la partecipazione di Bill Pullman. La novità? L’entusiasmante ingresso di Keke Palmer nel cast, promettendo un nuovo capitolo esilarante e ricco di sorprese nella saga spaziale più amata di sempre. Prepariamoci a un’epica avventura tra risate e nostalgia!

Attesa finita! Mel Brooks annuncia il sequel di Spaceballs per il 2027 con il ritorno di Rick Moranis (Lord Casco Nero), Bill Pullman e l'aggiunta di Keke Palmer.

