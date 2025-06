Space economy l' Italia indica all' Europa la rotta per lo spazio

L’Italia si afferma come pioniera nello sviluppo dell’economia spaziale in Europa, segnando una svolta fondamentale con l’approvazione della nuova legge. Questa iniziativa apre le porte a un futuro di innovazione e competitività, definendo un quadro normativo solido e stimolante. Mettendo al centro la crescita del settore, l’Italia traccia la rotta per una presenza strategica nel cosmo, consolidando il proprio ruolo come protagonista nel dominio di uno spazio sempre più affollato e competitivo.

L'Italia dello Spazio fa un passo in avanti, anzi, in alto. Si è concluso con l'approvazione da parte del Senato l'iter parlamentare della legge "Disposizioni in materia di economia dello spazio, strumento innovativo che definisce il perimetro di regole e certezze sulle quali dispiegare lo sviluppo della space economy italiana. Strumento indispensabile in un'epoca che vede uno Spazio sempre più affollato diventare dominio di competizione non più solo tra Stati, ma anche con e tra privati. "L'Italia indica all'Europa la rotta per lo spazio "Siamo il primo Paese ad aver adottato una legge quadro sulla Space Economy.

