Spaccio a cielo aperto nel cuore di Roma | a Ponte Sisto con don Coluccia

Nel cuore pulsante di Trastevere, tra le luci di Ponte Sisto, si cela una realtà inquietante: lo spaccio a cielo aperto che coinvolge giovani di ogni provenienza. Don Antonio Coluccia, prete sotto scorta e combattente instancabile contro il degrado, ci accompagna in un viaggio tra le ombre del centro storico di Roma. Ma cosa succede quando il rispetto e il coraggio incontrano la difficile realtà delle piazze di droga in pieno centro?

Sono le 22:00, siamo a Trastevere, nel centro storico di Roma. Passeggiamo su Ponte Sisto quando un gruppo di ragazzi di origine nordafricana si avvicina a noi per venderci della droga. A segnalarci questa situazione don Antonio Coluccia, prete sotto scorta che da anni lotta contro le piazze di spaccio in tutta Italia. Qui però non siamo in periferia ma in pieno centro della capitale. Ci racconta e viene con noi a incontrare questi ragazzi. Però mentre i pusher parlano con noi, uno di loro si gira per buttare la droga nel fiume. Prontamente un nostro operatore da lontano riprende la scena. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it