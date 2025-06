Sotto sequestro il tratto di viale Trieste dove ha perso la vita Leonardo Cristiani

Il tragico incidente che ha costato la vita a Leonardo Cristiani ha profondamente scosso la comunità. Per approfondire le cause e garantire la massima sicurezza, il tratto di viale Trieste coinvolto è stato immediatamente sottoposto a sequestro. La polizia sta lavorando per chiarire l’accaduto, mentre cittadini e familiari attendono risposte e giustizia. La strada rimane chiusa, ma la vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza alla guida.

È stato posto sotto sequestro il tratto di viale Trieste dove, nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, ha perso la vita Leonardo Cristiani in un incidente motociclistico. Nella serata di ieri, mercoledì 11 giugno, intorno alle 19,30, la corsia in direzione La Quercia è stata transennata dalla polizia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Sotto sequestro il tratto di viale Trieste dove ha perso la vita Leonardo Cristiani

In questa notizia si parla di: sotto - sequestro - tratto - viale

Anomalie istituzionali: Procura sotto accusa per sequestro altoforno ex Ilva - Un grave scandalo scuote il sistema giudiziario: la procura è sotto accusa per la gestione del sequestro dell'altoforno ex Ilva.

PRENDONO IL VIA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DELLE BICI (GRAB) SU VIALE TOGLIATTI 4 marzo 2025 - Il progetto della nuova Tramvia Togliatti è stato coordinato con il progetto della ciclovia GRAB - il Grand Vai su Facebook

Sotto sequestro il tratto di viale Trieste dove ha perso la vita Leonardo Cristiani; Morte di Mirko Conserva: parti di strada dissestata sotto sequestro; Pedone investito in via Lincoln, muore in ospedale dopo undici giorni di agonia.

Udine, sotto sequestro la palazzina dello spaccio in viale Venezia Scrive rainews.it: La Squadra Mobile della Questura di Udine ha eseguito il sequestro preventivo di una palazzina di Viale Venezia che ha rappresentato una delle piu' floride "piazze di spaccio" cittadine.